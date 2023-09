Alcalde de Nueva York advirtió que crisis migratoria no tiene final: «Destruirá la ciudad»

El alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, alertó que la crisis migratoria por la que está pasando la ciudad va a afectar a todos los ciudadanos.

«Déjenme decirles algo, neoyorquinos. Nunca en mi vida he tenido un problema del que no haya visto un final. (Pero) no veo un final para esto. Este problema destruirá la ciudad de Nueva York», aseveró desde una cumbre llevada a cabo en el Ayuntamiento situado en Upper West Side.

El dirigente político indicó que están recibiendo a 10.000 migrantes al mes.

«Una vez recibíamos de Venezuela, ahora llegan de Ecuador, Rusia, África occidental y gente de todo el mundo que ha decidido venir por la parte sur de la frontera y entrar en Nueva York», acotó.

🇺🇲 | ÚLTIMA HORA: El alcalde Eric Adams de Nueva York declara que la ciudad se enfrenta a una crisis por la afluencia de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera estadounidense desde varias partes del mundo. "La ciudad que conocíamos, la estamos a punto de perder". "Los… pic.twitter.com/Pait79LcEH — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 7, 2023

LOS CIUDADANOS DE NUEVA YORK SE VERÁN AFECTADOS

El alcalde advirtió que muy pronto todos los ciudadanos verán un incremento en el pago de sus facturas.

«Todo el mundo dice que es problema de la ciudad de Nueva York. Todas las comunidades de esta ciudad se verán afectadas. Tenemos un déficit de 12 mil millones de dólares que vamos a tener que cortar. Y todos los servicios en esta ciudad se verán afectados», asentó.

«Lo dije el año pasado cuando teníamos 15.000, lo digo ahora cuando tenemos 110.000. La ciudad que sabíamos que estábamos a punto de perder, la estamos perdiendo y estamos todos juntos en esto», concluyó.