Anestesiólogo aberrado: 30 mujeres más podrían haber sido sus víctimas, lo investigan

La policía de Brasil se encuentra investigando más casos de víctimas del anestesiólogo Giovanni Quintella Bezerra que abusó sexualmente de una mujer en plena cesárea.

Primero surgieron cinco víctimas que denunciaron al anestesiólogo. Sin embargo, Bárbara Lomba, jefa delegada de la Comisaría de Asistencia a la Mujer de São João de Meriti, acotó que existen al menos 30 casos más.

"Tenemos que investigar. Ya hay 30 casos identificados como posibles", acotó según lo reseñado en el portal Metro.pr

Además, la policía sostuvo que están a la espera de nuevas declaraciones de dos mujeres que fueron intervenidas el 10 de julio. "Tenemos información de que fueron sedadas, posiblemente innecesariamente", comentó la funcionaria.

EL TESTIMONIO DE UNA DE LAS VÍCTIMAS DE GIOVANNI QUINTELLA

Entre las víctimas hay tres mujeres que estuvieron supervisadas por Giovanni Quintella. Una de ellas es Naiane Guedes de Oliveira quien relató que tuvo a su hijo el pasado 5 de junio en el centro de salud donde trabajaba el hombre.

En ese sentido, expresó que le llamó la atención que le colocaran anestesia general, cuando en el nacimiento de sus otros hijos por cesárea, nunca había tenido ese tipo de anestesia.

"No sé si abusó de mí, pero la sedación y el hecho de que estuviera muy cerca de mi cabeza me resultaba extraño", indicó de acuerdo a lo reseñado por el diario El Universal de México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANESTESIÓLOGO ABUSÓ SEXUALMENTE DE UNA PACIENTE EN PLENA CESÁREA Y TODO QUEDÓ GRABADO

Además, la mujer aseguró que ese día lo único que puede recordar es la voz de Giovanni Quintella hablándole suavemente al oído.

"Siempre hablaba cerca, y eso me molestaba mucho. Me quejé después de que le dijo a mi esposo que se fuera. Estaba lenta y sentía mucho dolor en la nuca. Me dijo que era normal y que por eso me tenían que sedar", dijo.