AP: EEUU renovó licencia para que Chevron siga operando en Venezuela a pesar de las sanciones

Estados Unidos renovó la licencia para que Chevron siga operando en Venezuela a pesar de las sanciones impuestas por el Gobierno norteamericano.

El periodista de la agencia Associated Press (AP), Joshua Goodman, indicó que la licencia permite el mantenimiento básico de los pozos.

"Algunos esperaban que a Chevron se le permitiera reanudar las exportaciones para bajar los precios de la gasolina en Estados Unidos; y alentar el diálogo entre Maduro y los opositores", comentó el comunicador en su cuenta en Twitter.

La licencia es hasta finales del mes de noviembre de 2022.

NEW: Biden administration renews license for @Chevron to keep operating in Venezuela despite sanctions.

The license allows basic upkeep of wells.

Some hoped Chevron would be allowed to resume exports to ease gas prices in US and encourage dialogue between Maduro and opponents. pic.twitter.com/NR5HSGtcUU

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 27, 2022