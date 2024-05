Apagan portal que conectaba a Nueva York con Dublín luego que modelo de OnlyFans mostrara sus senos

El innovador portal que conectaba a Nueva York con Dublín a través de una transmisión en vivo, fue clausurado temporalmente debido a comportamientos inapropiados de algunos visitantes.

La escultura, ubicada junto al Flatiron Building, la inauguraron el pasado 8 de mayo y rápidamente se convirtió en un punto de atracción, recibiendo miles de visitantes en su primera semana. Sin embargo, el New York Post informó que el cierre se produjo después de que una modelo de OnlyFans mostrara sus senos frente al portal.

El incidente específico involucró a la modelo Ava Louise. Sus acciones se hicieron virales y luego se justificó en un video de Instagram. «Pensé que la gente de Dublín merecía ver dos papas caseras de Nueva York», según citó FOX News.

the portal in new york and dublin has been shut down because some girl FLASHED the people on the other side pic.twitter.com/5fydTWFOxa

— juju 💰 (@ayeejuju) May 14, 2024