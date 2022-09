Aplazan para diciembre la audiencia de Alex Saab en EEUU: No permitirán declaraciones de testigos por video

La justicia de Estados Unidos aplazó hasta el mes de diciembre la audiencia federal en contra del empresario Alex Saab.

La decisión fue dictada por el juez Robert Scola, según lo dio a conocer el periodista de la agencia Associated Press, Joshua Goodman.

Update: Judge Scola pushes to December a hearing on Alex Saab’s purported status as a Venezuelan diplomat.

The delay comes as prosecutors resist Saab attorneys’ demand they search @DeptofDefense and other agencies for documents they claim will prove his status as a special envoy

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 13, 2022