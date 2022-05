Arrestaron a niño de 10 años en Florida: Amenazó con tiroteo masivo en su colegio tras la masacre en Texas

A casi una semana de la matanza que conmocionó a Texas, la policía de Florida arrestó el 28 de mayo, a un niño de 10 años por supuestas amenazas de tiroteo.

La oficina del aguacil del Condado Lee; reveló que el acusado estudia quinto grado en una primaria de Cape Coral envió un "texto polémico" que encendió las alarmas de los cuerpos de seguridad.

Aunque no divulgó su identidad, el aguacil Carmine Marceno advirtió que su "comportamiento es repugnante, especialmente luego de la reciente tragedia en Uvalde. Asegurarse de que nuestros hijos estén seguros es primordial".

La División de Investigaciones Criminales de los Servicios para la Juventud asumió el caso debido a la edad del niño, reseñó Telemundo.

Sin embargo, se conoció que fue sometido a una entrevista y existe una causa probable para su arresto.

"Ahora mismo no es el momento de actuar como un pequeño delincuente. No es gracioso", dijo Marceno. Indicó que el sospechoso "está enfrentando consecuencias reales".

La detención del menor se produjo luego de que Salvador Ramos, de 18 años, asesinó a tiros a 19 niños y dos profesoras de una escuela primaria en Texas.

