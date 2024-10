Asesor de Lula habló tras el veto en los Brics, lo que dijo no gustará a Maduro

Celso Amorim, asesor especial del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habló este martes sobre el veto al ingreso de Venezuela al bloque de los Brics (siglas por los países fundadores Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Amorim se presentó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Brasil. El diplomático fue cuestionado por lo ocurrido en los BRICS y la posición actual respecto al gobierno de Maduro.

«La reacción de Nicolás Maduro por no haber ingresado a Brics, atacando a Lula y a Itamaraty, es desproporcionada», dijo Amorim, quien ha sido vocero del gobierno brasileño en la crisis política en Venezuela.

Amorim subrayó que Brasil no buscó «conspirar» en los Brics. «El principal interés es evitar que Venezuela se convierta en el foco de rivalidades geopolíticas que amenazan la paz en América del Sur», acotó Amorim, según O Globo.

AMORIM EXPLICÓ «PRINCIPIOS»

El asesor aseguró que el gobierno de Brasil ha «obedecido a tres principios». En primera instancia, subrayó que buscan defender los principios democráticos, como la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Hoy hay un consenso prácticamente generalizado, porque es lo que he escuchado de varios interlocutores con los que he hablado, de que el reconocimiento de (Juan) Guaidó creó una situación de bicefalia, que no puede volver a repetirse», dijo Amorim.

Sin embargo, Amorim subrayó que Brasil «está abierto a contribuir» en la solución de la crisis «si hay disposición». «Por eso hemos tratado de preservar la capacidad de diálogo con las dos partes».

Respecto a las elecciones, Amorim afirmó que las autoridades le dijeron que iban a publicar las actas «en los próximos días» luego del 28 de julio. «La oposición optó por publicar sus copias en Internet», agregó.

«El 22 de agosto, un tribunal convalidó los resultados de las elecciones (…) El hecho es que no se dio publicidad a los resultados de manera detallada. Las actas no fueron publicadas y el principio de transparencia no fue respetado», aseveró.

Compartimos este extracto de la comparecencia del embajador Celso Amorim, asesor de relaciones internacionales del presidente de Brasil @LulaOficial, ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Brasil, donde expresa de forma clara la posición de esta… pic.twitter.com/L9rjrVZzal — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) October 30, 2024



Mientras tanto, Nicolás Maduro acusó a la Cancillería de Brasil de «conspirar» contra Venezuela en los BRICS. Además, voceros han calificado el veto de «vergüenza histórica» y de «agresión inexplicable».