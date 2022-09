Así es la nueva normativa para viajar a España desde Venezuela

El Consulado General de España en Caracas informó este martes, 20 de septiembre, sobre los nuevos cambios de la normativa sanitaria para ingresar a territorio español, en el marco de la pandemia de la COVID-19.

Para ingresar a España con un vuelo, los ciudadanos tendrán que contar con tarjeta de vacunación, certificado médico de haber estado contagiado o contar con un test negativo (PCR o antígenos). “Basta con uno de los tres”, subrayó.

El organismo aclaró que la normativa aplica solo para los pasajeros mayores de 12 años. Por tanto, los infantes con una edad inferior podrán ingresar sin algunos de los documentos precisados previamente.

¿EN QUÉ CONSISTE LA NORMATIVA?

En caso de una tarjeta de vacunación, es necesaria una vacuna por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales son Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Bharat y Novavax.

“Si la tercera dosis es de una vacuna válida, no importa que las dos primeras no lo sean”, apuntó el Consulado de España. “Al menos 2 dosis (salvo vacuna monodosis). Deben haber pasado menos de 270 días desde la última dosis”, agregó.

Por su parte, en el caso del certificado, debe contar con el aval de un centro médico, tanto público como privado. Este debe indicar cuándo el paciente estuvo contagiado y la fecha en que superó la enfermedad (válido por 180 días después de la prueba positiva).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CUÁNTO COSTARÁN LOS PASAJES A COLOMBIA? ESTO ES LO QUE SE SABE

Igualmente, es válido entregar un test diagnóstico negativo para ingresar a España. Este tendrá que haber sido realizado hasta 72 horas antes del viaje si es PCR o menos de 24 horas de antelación para prueba de antígenos.

España también aclaró que desde este martes no es necesario llenar el formulario sanitario del Ministerio de Salud (https://spth.gob.es/). “No es necesario tener un código QR proporcionado por la aplicación. Este requisito ya no se aplica”, concluyó.