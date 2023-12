EN VIDEO: Así llegaron a Texas los 10 presos estadounidenses liberados por el chavismo

Salieron a la luz las imágenes de los 10 presos estadounidenses liberados por el chavismo durante este miércoles, 20 de diciembre.

El asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, compartió una imagen de los ciudadanos americanos en el avión que los llevó de nuevo a su tierra.

«Todos los estadounidenses que fueron detenidos injustamente en Venezuela ahora están sanos y salvos en Estados Unidos. Bienvenido a casa», dijo en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter.

All the Americans who were wrongfully detained in Venezuela are now safely back in the United States. Welcome home. 🇺🇸 pic.twitter.com/cd8AxcHIqZ

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) December 21, 2023