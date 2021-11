Aumenta a 45 millones las personas que están al borde de la hambruna, según la ONU

La agencia alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo este lunes que el número de personas al borde de la hambruna en 43 países aumentó hasta 45 millones; mientras el hambre aguda se dispara en todo el mundo.

El aumento desde los 42 millones de personas de principios de 2021 se explica en gran parte por una evaluación que reveló que otros tres millones sufren de hambruna en Afganistán, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

"Decenas de millones de personas se asoman al abismo. Los conflictos, el cambio climático y el COVID-19 están aumentando el número de personas que pasan hambre", informó el director ejecutivo del PMA, David Beasley. "Y los últimos datos muestran que ahora hay más de 45 millones de personas que se encamina hacia el borde de la inanición", agregó tras un viaje a Afganistán, donde el PMA está aumentando su ayuda a casi 23 millones de personas.

"Los costes de los combustibles suben, los precios de los alimentos se disparan, los fertilizantes son más caros; y todo esto alimenta nuevas crisis como la que se está desarrollando ahora en Afganistán, así como emergencias de larga duración como Yemen y Siria", declaró Beasley.

El PMA argumentó que el coste de evitar la hambruna en todo el mundo asciende ahora a 7.000 millones de dólares, frente a los 6.600 millones de dólares de principios de año. Pero advirtió de que las formas de financiación tradicionales están saturadas, recoge Deutsche Welle.

🚨Hunger is on the rise 🚨

Conflict, climate change, and the #COVID19 pandemic have spiked an unprecedented global crisis, pushing families in 43 countries one step away from famine.

The price of doing nothing will be measured in lost lives. #FightFamine pic.twitter.com/jZDq8RepyU

— World Food Programme (@WFP) November 7, 2021