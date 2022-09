Aumentan las protestas en Irán: Quemaron la imagen más grande del líder Ali Khamenei

Después del fallecimiento de Mahsa Amini, estallaron las protestas en las principales ciudades de Irán. Al menos 36 personas han muerto como consecuencia de la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Durante una de las protestas, los manifestantes prendieron fuego a los retratos del difunto comandante de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani y el principal líder de Irán, el ayatolá Ali Khamenei.

Los medios estatales afirmaron que 17 personas murieron durante las manifestaciones. Sin embargo, varias ONG, incluido el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Nueva York, indican cifras más altas.

“Espérense a que el balance suba. Los dirigentes internacionales tienen que hacer presión contra los responsables iraníes para autorizar las manifestaciones sin recurrir a las armas letales”, indicó el CHRI.

Amnistía Internacional condenó recientemente una "represión brutal" y advirtió que el personal de seguridad utilizó cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma para disparar contra la reunión.

The largest picture of Ali Khamenei was burned in the center of Tehran, according to the video. #Iran pic.twitter.com/PAJeKU5lqN

— Joe Truzman (@JoeTruzman) September 23, 2022