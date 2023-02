«Aún no estoy listo», Biden posterga el anuncio sobre si buscará la reelección

El presidente estadounidense, Joe Biden, eludió anunciar si finalmente se lanzará a la relección en 2024. El mandatario demócrata confesó no estar listo aún para tomar la decisión.

En una entrevista a Telemundo, se le preguntó sobre cuáles son las razones por las que aún no lo decide. «Simplemente no estoy listo para hacerlo», respondió el miércoles.

«Puede ser que me lance y me estrelle, o que me lance y gane. Quiero decir que eso no es lo que me motiva. Esa no es la base sobre la cual tomo esa decisión», argumentó el presidente.

Pese a que todavía no toma una decisión final, Biden adelantó que es su intención volver a ser el candidato por el partido Demócrata.

DISCURSO DEL ESTADO DE LA UNIÓN

Las palabras del jefe de Estado llegaron solo un día después de su discurso del Estado de la Unión. Allí, el líder estadounidense incrementó las expectativas sobre un posible segundo mandato luego de presentar un plan de campaña.

En octubre del 2022, el reverendo Al Sharpton reveló a su personal que Biden le transmitió que buscaría la reelección.

«Voy a hacerlo de nuevo», dijo Biden mientras posaba para una fotografía con Sharpton en la Sala Roosevelt. Así lo confirmó en ese entonces a NBC News un funcionario de la Red de Acción Nacional del reverendo.

Un día después, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó la decisión de Biden. “El presidente lo ha dicho él mismo: tiene la intención de postularse en 2024”, expuso.

En julio, tan solo el 30% de los estadounidenses respaldaron la gestión del presidente demócrata en la Casa Blanca. En tal sentido, el mandatario contaba con una desaprobación del 59%, ante la creciente inflación y la entrada en recesión económica.