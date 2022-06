"Ayúdeme, no es mi papá": Mujer salvó a dos niñas de un intento de secuestro en EEUU

Una mujer rescató a dos niñas de 12 años, luego de que un presunto secuestrador las siguiera mientras paseaban en bicicleta frente a una iglesia. El hecho ocurrió en FishHawk, Florida.

De acuerdo con medios locales, el instinto de la mujer la ayudó a salvar las niñas, pues decidió abordar al grupo tras observar el extraño comportamiento del sospechoso.

El sujeto en cuestión, sujetaba por el cuello a una de las pequeñas, mientras la otra aprovechó la ocasión para pedir auxilio. La dama, quien pidió no ser identificada, comentó a la prensa que una de las niñas le susurró: "Por favor, ayúdeme, este no es mi papá".

"AYÚDEME, NO ES MI PAPÁ": RESCATÓ A DOS NIÑAS DE UN INTENTO DE SECUESTRO EN FLORIDA

Al interpretar las señales, la salvadora se las ingenió para persuadir al hombre en cuestión, identificado como David Daniels. Le preguntó si vivían en la zona y lo convenció para que se acercaran al templo hasta que tuvo oportunidad de llamar a la policía.

"Entablé en una conversación con él", dijo. "Le dije: 'Oh, eso es bueno, ¿de dónde te mudaste aquí?' Él dijo: 'Oh, no estoy muy seguro'", comentó a FOX13 Tampa.

Una vez dentro logró retenerlos y llamó al 911. Los funcionarios de seguridad llegaron al sitio, rescataron a las pequeñas y detuvieron a Daniels, reseñó Univisión.

La hazaña de la mujer le valió el reconocimiento en diversos medios locales e internacionales, aunque aseguró que solo cumplió con su deber.

"No pretendo ser una heroína. Solo hice lo que espero que cualquiera haga por mis propios hijos. Él no conocía a estas niñas y definitivamente ellas no lo conocían a él", expresó.

Por su parte, el delincuente fue fichado por dos cargos, cada uno por encarcelamiento ilegal de un menor y abuso de menores en la cárcel del condado, según los registros oficiales. Actualmente se encuentra detenido con una fianza de $104,000.