"Bájense ahí": Hablan los venezolanos que "botaron" frente a la casa de Kamala Harris

Carlos tiene 28 años y "por el trauma" de sus 45 días de viaje atravesando América no recuerda cuántas noches lleva en Washington. Esto se debe a que en la madrugada del pasado 15 de septiembre, un autobús "dejaba botados" a decenas de venezolanos frente a la casa de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

"Nos dijeron 'bájense ahí, que aquí es donde se van a quedar'. Me bajo y veo unos policías y veo que dice 'naval', que empiezan a llegar periodistas. Ahí es donde vino mi pregunta, ¿dónde estamos, por qué acá?", cuenta a la agencia de noticias EFE el joven venezolano.

Las televisiones amanecían con las imágenes de decenas de inmigrantes bajándose de dos autobuses, desorientados, sin saber dónde ir. Todo junto al Observatorio Naval, la residencia oficial de Harris.

BREAKING: Two buses of 101 migrants mostly from Venezuela arrive outside @VP Harris house in DC sent by @GregAbbott_TX - one migrant telling me he believes the border is “open” @FoxNews pic.twitter.com/Q70utdE4k0

— Griff Jenkins (@GriffJenkins) September 15, 2022