Banco de Miami habría ayudado a Maduro a burlar las sanciones de la OFAC

Según una demanda presentada en una corte federal de Florida contra un pequeño banco de Miami, el Eastern national Bank (ENB), se asegura que este habría ayudado a la administración de Nicolás Maduro a mantener acceso al sistema financiero de Estados Unidos (EE.UU.) y de esta manera burlar las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) adscrita al Departamento del Tesoro de la nación norteamericana.

El medio estadounidense El Nuevo Herald afirma que tuvo acceso a la demanda, introducida por accionistas minoritarios del mencionado banco.

En la misma se afirma que el 99% de las acciones del banco pertenecen a una empresa inscrita en Curazao, Mercorp, que a su vez pertenece a una compañía venezolana, Corpofin, que fue intervenida y está bajo el control del chavismo.

La querella se introdujo el pasado mes de enero contra integrantes de la junta directiva de la institución financiera; entre la que se encuentra Gabina Rodríguez, quien presidió el directorio del ENB entre el 2015 y el 2021.

“Rodríguez es un agente del sancionado régimen de Maduro en Venezuela, y mientras se mantenga en completo control del ENB, el régimen de Maduro tendrá acceso al sistema financiero de Estados Unidos, permitiéndole a Maduro evadir las sanciones de la OFAC”, señala la demanda.

SANCIONES DE LA OFAC CONTRA LA ADMINISTRACIÓN MADURO

Las sanciones impuestas por la OFAC prohíben a compañías y ciudadanos bajo jurisdicción estadounidense realizar negocios con funcionarios y entidades vinculadas a la administración de Nicolás Maduro, salvo que cuenten con licencias especiales otorgadas por el Departamento del Tesoro.

Los demandantes (accionistas minoritarios) aseguran que los directores de Eastern han incumplido con sus obligaciones fiduciarias; provocando daños al banco y perjudicando el valor accionario de la institución.

El Eastern National Bank tiene cerca de $260 millones en activos y cuatro sucursales en el sur de la Florida; incluyendo Miami, Hialeah y Doral, según reseñó El Nuevo Herald.

Por su parte, los demandados reconocen la composición "singular" del paquete accionario de la institución financiera; pero niegan que esto signifique que esté bajo control de la administración madurista.

Asimismo, enfatizan que el banco consiguió el debido permiso de la OFAC para operar en territorio norteamericano bajo la actual estructura accionaria.

“La corte no debe y no puede ponerse el sombrero de regulador bancario”, señala uno de los documentos presentados por los demandados ante el tribunal, que además de Rodríguez también incluye a los directores y ex directores del banco: Louis Ferreira, César Gómez, Keith Parker, Carlos Rodríguez y Gustavo Macías.

Los demandados también alega que la posición accionaria en Eastern de los querellantes es insignificante, llegando a sumar apenas un 1% del total accionario.

RELACIÓN DE RODRÍGUEZ CON EL CHAVISMO

La relación de Rodríguez con el chavismo fue reflejada en el documento de los demandantes, según el medio estadounidense.

En 2009 fue nombrada como receptora de Corpofin, otorgándole con esa medida control total de Mercorp; dándole la autoridad de nombrarse directora gerente de esa empresa.

Esto a su vez le da los votos necesarios para elegir a los integrantes de la junta directiva de Eastern; según el documento introducido por los demandantes.

A su vez, alegan que Eastern ayudó al régimen a mantener el acceso al sistema financiero internacional; después que “todos los bancos estadounidenses” cerraran la relación de corresponsalía que mantenían con el Banco de Venezuela.

De esta manera, se le permitió acceso al sistema financiero estadounidense pese a las sanciones impuestas por la OFAC.