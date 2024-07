Beryl alcanzó la categoría 5: Está ocasionando varias muertes y destrucción en islas del Caribe

El huracán Beryl alcanzó la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, mientras atraviesa el Caribe dejando a su paso varias muertes y destrucción.

Este fenómeno meteorológico está registrando vientos máximos sostenidos de 257 km/h. Las islas de Barlovento han sido las primeras en sufrir los embates de este poderoso huracán.

Hurricane Beryl, a Category 4 storm with winds around 130 miles per hour, is seen over the Caribbean from the space station as it orbited above at about 9 a.m. EDT Monday morning. pic.twitter.com/eYH36rMU3E

— International Space Station (@Space_Station) July 1, 2024