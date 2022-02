Biden anunció un "quiebre completo" en las relaciones entre EEUU y Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que ahora "hay un quiebre completo" en las relaciones entre EE UU y Rusia, tras la invasión a Ucrania.

Así lo aseguró, este jueves, el mandatario estadounidense, al afirmar que "no tiene planes" de hablar con su homólogo Vladimir Putin, en medio de las controversiales acciones bélicas que ha tomado.

Durante su discurso dijo que se han sancionado a bancos rusos, los cuales tienen un billón de dólares en activos.

Asimismo, informó que dice que ha sumado sanciones a altos funcionarios rusos y sus familias.

También indicó que, "vamos a limitar la capacidad de Rusia de negociar en dólares, euros, libras y yenes, para que no tengan capacidad de negociar con Occidente".

Además, dejó claro que están listos para hacer más allá de las medidas económicas. "Vamos a abordar medidas de defensa para nuestros aliados".

En este sentido, indicó que Estados Unidos defenderá, "con todo su poderío, cada pulgada del territorio de la OTAN y de sus aliados".

"Estados Unidos va a extraer petróleo adicional de las reservas, de ser necesario".No se equivoquen, la libertad va a prevalecer", subrayó.

En medio de la tensa situación, Biden se reunió con los líderes del G7, con quienes acordó responder rápidamente al "ataque injustificado y sin revocación" de Putin a Ucrania.

