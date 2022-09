Biden pidió "elecciones libres" en Venezuela: "Años de opresión política han expulsado a más de 6 millones de personas"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró este miércoles su apoyo al diálogo en Venezuela para “volver a tener elecciones libres y justas".

Además, indicó durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en Venezuela los "años de opresión política han expulsado a más de 6 millones de personas de ese país".

El discurso ocurre un día después de que Biden expresara que es “irracional” deportar a los migrantes de Venezuela, Cuba y Nicaragua de regreso a sus países.

BIDEN: "UNA GUERRA NUCLEAR NO PUEDE GANARSE Y NUNCA DEBE LUCHARSE"

Joe Biden respondió a las advertencias de su homólogo ruso, Vladímir Putin, y subrayó que "una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe lucharse".

Biden acusó a Putin de hacer "amenazas irresponsables sobre el uso de armas nucleares". Después de que el líder ruso prometiera proteger a su país "con todos los medios" y que dijera que quienes buscan "chantajear" con armas atómicas deben saber que "la rosa de los vientos puede volverse contra ellos".

El presidente estadounidense alertó de "tendencias preocupantes" en el ámbito de la proliferación nuclear, no sólo por Rusia, sino también por las políticas de China, Corea del Norte e Irán.

EEUU NO BUSCA UNA "GUERRA FRÍA" CON CHINA

Joe Biden afirmó que no busca una "Guerra Fría" con China. Y reiteró que su país no apoyará ningún cambio unilateral del statu quo con Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín.

"No buscamos el conflicto, no buscamos una Guerra Fría. No queremos que ninguna nación tenga que elegir entre Estados Unidos y otro aliado. Pero, Estados Unidos promoverá un Indopacífico libre, abierto, seguro y un mundo próspero", afirmó de acuerdo a lo reseñado por EFE.

El mandatario reiteró el respeto de su Gobierno al principio de "una sola China" que Pekín impone como base de sus lazos con cualquier país, de forma que el único Ejecutivo chino al que debe reconocer EE.UU. es el que tiene sede en Pekín, lo que lo aleja de las aspiraciones independentistas de Taiwán.