﻿ Boric dice que es un "insulto" que se niegue existencia del Tren de Aragua y llama a consulta a su embajador en Venezuela

El presidente de Chile, Gabriel Boric, consideró como un «insulto» del chavismo el desconocimiento a la existencia de la organización criminal, Tren de Aragua.

«Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela que desconoce la existencia del Tren de Aragua; un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias», comentó.

«Lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del Tren de Aragua. El crimen organizado es una preocupación seria en todos los países de nuestra región. Tenemos que actuar unidos los diferentes gobiernos para poder enfrentarlo, por eso la negación no sirve y no es tolerable», añadió.

Boric reiteró su preocupación por la falta de colaboración del gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad. En este sentido, reprochó que el chavismo no esté permitiendo que Chile expulse a migrantes que cometen delitos a Venezuela.

«En Venezuela ha habido un éxodo de millones de venezolanos producto de la crisis que se vive en ese país. La mayoría es gente honesta que busca un mejor destino para su familia, pero también algunos delincuentes que han causado mucho daño en países de la región», asentó.

No obstante, destacó que Maduro si ha decidido colaborar con otros países de acuerdo a sus intereses.

🔴 "Venezuela no está colaborando": Presidente Boric llama a consultas a embajador en Caracas tras dichos de canciller venezolano sobre Tren de Aragua. » https://t.co/MY5Y5WxPmj pic.twitter.com/w5m0gQnSHs — The Clinic (@thecliniccl) April 11, 2024

«Venezuela no está colaborando con países del sur, porque sí lo hace con los Estados Unidos. Sí acepta expulsiones de Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta decisión», manifestó.

LLAMA A EMBAJADOR EN CARACAS

«Por lo tanto, he tomado la decisión de llamar a consulta a nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri. Esta medida tiene como objeto poder recabar información detallada de la situación actual del país. Vamos a evaluar todas las medidas necesarias para proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos», prosiguió el presidente Boric.

«Además, le instruiré al embajador todas las acciones necesarias ante el gobierno venezolano y ante organismos internacionales», concluyó.