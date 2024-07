Borrell dice que observación de la UE habría tenido «valor añadido» importante en elecciones del 28J

El alto representante de la Unión Europea (UE) para asuntos exteriores, Josep Borrell, lamentó que el chavismo retirara la invitación al organismo europeo para que asista como observador a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

De acuerdo con el dirigente político la presencia de una delegación de la UE habría tenido «un valor añadido muy importante».

«Creo que la Unión Europea hubiera aportado un valor añadido muy importante y lamento mucho que el Gobierno venezolano no haya querido que estuviésemos allí», dijo Borrell, en una entrevista para EFE.

En este sentido, resaltó la capacidad que tienen las misiones de observación organizadas por la UE. «Son la joya de la corona de la política exterior de la Unión». Para el funcionario europeo no hay ningún otro tipo de observación electoral que se pueda comparar.

«Creo que nadie está en condiciones de hacer una misión de observación electoral tan completa, tan numerosa, tan técnicamente capacitada y con tanta experiencia como la Unión Europea. Está la Fundación Carter, muy bien, bienvenidos, pero no es comparable ni en dimensión, ni en extensión, ni en el tiempo de permanencia», sostuvo Borrell.

El dirigente consideró que este tipo de accionar han hecho que las elecciones en Venezuela pierdan garantía. «Las misiones de la UE son muy respetadas, reconocidas y valoradas. El estar o no estar te permite o te impide tener una opinión sobre cómo se desarrollan las cosas y, por lo tanto, no podremos decir que esas elecciones han sido o no han sido de una manera o de otra», explicó.

La UE tuvo una invitación vigente hasta mayo cuando el CNE se las revocó. El organismo alegó que lo hicieron debido a la renovación de las sanciones en contra de funcionarios relacionados con el chavismo.

Efectivamente, la UE renovó estas sanciones hasta enero del próximo año, un periodo menor al habitual. Además, quitó las sanciones a funcionarios relacionados con el CNE para no interferir en el proceso.

Cabe recordar que el chavismo ya había invitado a delegaciones del CNE anteriormente a pesar de las sanciones. En 2021, una delegación europea siguió de cerca las elecciones regionales que se llevaron a cabo en el país.