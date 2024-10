Borrell pide «presión internacional» para solucionar la crisis venezolana

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, aseguró este martes que la solución de la crisis venezolana tiene que ser «política» y debe surgir de la «presión internacional».

Borrell volvió a hablar de Venezuela después de una sesión del Parlamento Europeo. El diplomático brindó declaraciones a la prensa y reiteró el llamado a una solución pacífica para la crisis que vive el país tras las elecciones.

«La solución a Venezuela no puede ser más que política. Tiene que surgir de la presión internacional», apuntó Borrell, quien dijo que los «planes» de Nicolás Maduro son juramentarse el 10 de enero.

Igualmente, Borrell recordó que la Unión Europea no considera a Maduro presidente electo. «Nosotros no reconocemos que tenga legitimidad democrática. Así lo ha dicho el Parlamento Europeo, no se reconoce.», añadió.

BORRELL: «SE VA A DISCUTIR»

El diplomático afirmó que la Unión Europea se mantiene atenta a la crisis en Venezuela. En tal sentido, Borrell reveló que el Consejo Europeo, encargado de la política exterior del bloque, tendrá un debate al respecto en dos sesiones el 17 y 18 de octubre.

«La cuestión de Venezuela se va a discutir y estoy convencido que va a salir lo mismo que ya ha salido de las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores y del Parlamento Europeo. Es decir, no reconocer la legitimidad democrática del señor Maduro», acotó.

Borrell también habló sobre la posibilidad de que Edmundo González regrese a Venezuela. «Pues no lo sé, francamente (si es buena idea ir). No sé cuáles son sus planes», expuso.

Gonzalez habló por videoconferencia ante el Consejo de Asuntos Exteriores el pasado 29 de agosto. Ahora que está en Europa, Borrell cree que «no sería mala idea» que vuelva a participar en una sesión y que sea invitado al Parlamento Europeo.