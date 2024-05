﻿ Boxeador español le propinó una paliza a un hombre en pleno cine: "A un maltratador hay que frenarlo como sea"

El boxeador español, Antonio Barrul, está en medio de una polémica por propinarle una paliza a un hombre que estaba insultando a su mujer en pleno cine.

Sin embargo, el boxeador no se contiene más y le propina varios golpes y patadas, mientras los presentes en el cine lo apoyan.

Posteriormente, Barrul se disculpó ante los presentes, ya que estaban en una presentación infantil.

🇪🇦 | Un boxeador reduce a un hombre que estaba insultando a su pareja en plena sala de un cine en León, España, durante la proyección de Garfield. pic.twitter.com/7IwTpnkeAj — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 6, 2024

LA VERSIÓN DEL BOXEADOR

Poco después de lo ocurrido el boxeador, subió un video ofreciendo detalles de lo ocurrido.

«Fui con mi mujer y mis dos niños a ver una película. Había una pareja con un niño, un hombre demasiado violento con su mujer. Tenía amenazas hacia ella, ella se intentaba separar, pero él continuó», contó.

«A la media hora de película él se levantó y agarró a su mujer por el cuello, la gente se levantó y en el forcejeo le propinó un golpe a una niña. Yo ya no me pude contener más, me levanté y le dije que se marchase, que eso que estaba haciendo delante de niños no era normal», prosiguió.

Tras hacerle este comentario, Barrul señaló que el agresor lo empezó a insultar y amenazar.

«Yo me intenté controlar porque mi mujer estaba llorando y me agarró del brazo y nos sentamos. Luego él bajó para la parte de la pantalla y ahí fue cuando empezó a insultar de una manera muy grande, entonces yo bajé a decirle que se marchase. Pedí a la gente del cine que llamara a seguridad, pero él no paraba con las amenazas, entonces me entró un impulso«, prosiguió.

En ese momento el boxeador no se pudo contener más y pasó lo visto en el clip viral.

«Pensé, ha golpeado a una mujer, a una niña, mi mujer y mis hijos llorando, entonces no me pude contener más y fui a donde él, porque a un maltratador hay que frenarlo como sea«, señaló.

«Estoy en contra de la violencia de género y esto no se puede consentir. Y como dije en el cine que pedí perdón públicamente lo vuelvo a hacer, a todos esos niños que hayan visto el video, que la violencia no tiene justificación, pero a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie», concluyó.

🇪🇸 | LO ÚLTIMO Antonio Barrul, boxeador, habla de los sucesos en un cine de León (España) donde intervino valientemente para enfrentarse a un hombre que estaba maltratando a su mujer. La pelea, captada en video, ocurrió durante la proyección de 'Garfield' en los cines Odeón,… pic.twitter.com/tEauQnKoGv — UHN PLUS (@UHN_Plus) May 6, 2024

Asimismo, durante una entrevista a la televisión española, contó que la mujer del agresor no quería sentarse a su lado porque era víctima de violencia física.

«Le decía perra siéntate aquí, te doy cinco minutos. Y delante de su propio niño, por delante de la butaca le estaba dando golpes», sostuvo.

«Yo pedí perdón, porque esas situaciones no pueden presenciarlas un niño. Pero llega un punto en el que no pude controlarme, pero es por lo que pedí perdón. Es una persona que necesita ayuda de verdad», concluyó.