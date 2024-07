Buque que transportó petróleo venezolano durante las sanciones colisionó y se incendió en costas de Singapur

Un buque que era señalado de transportar petróleo venezolano durante las sanciones colisionó con otro tanquero y se quemó en las costas de Singapur, lo que obligó al traslado de tripulantes a un hospital por vía aérea.

Se trata del petrolero Ceres I, que es de propiedad china. No obstante, no existen muchos detalles de cómo ocurrió el choque marítimo. Lo que sí se sabe es que este navío no se ha movido desde el 11 de julio, según datos. Asimismo, estaba junto a la otra embarcación cerca de la isla singapurense de Pedra Branca.

De acuerdo a Reuters, el Ceres I estaba en una zona que utilizan los barcos que trabajan desde las sombras para transportar crudo iraní. Esto, según el analista principal de Lloyd’s List Intelligence, Wiese Bockmann, se traduce en una violación a las sanciones estadounidenses.

«El Ceres I ha estado involucrado repetidamente en la transferencia o envío de petróleo iraní, violando las sanciones estadounidenses», sumó.

Fuentes navieras le dijeron a la agencia internacional que este buque también transportó petróleo venezolano en un contexto de medidas norteamericanas que también recaen en el crudo de la nación caribeña. En tal sentido, precisaron que transportaba el recurso hacia China.

TODA UNA FLOTA TRABAJA EN LAS SOMBRAS

De acuerdo a estimaciones, una flota de hasta 850 tanqueros opera bajo sombras llevando petróleo desde países como Venezuela e Irán. Misma situación con Rusia, nación sobre la que recaen numeras sanciones tras su invasión a Ucrania.

Cabe mencionar que Singapur es el más grande centro de comercio petrolero de Asia. A su vez, es el puerto de abastecimiento de combustible de mayor tamaño en el planeta.

Hasta los momentos no hay información sobre si la colisión entre el buque chino y el tanquero de bandera de Singapur dejó algunos muertos. Sin embargo, se emitió una alerta a Malasia para que se prepare para posibles derrames petroleros.