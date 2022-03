Canciller chino apuesta por el diálogo y la paz: "Sanciones extremas perjudican a todas las partes"

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, declaró durante una reunión por videoconferencia con el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que "las sanciones extremas perjudicarán a todas las partes", según un comunicado publicado por la Cancillería china.

Durante la reunión, celebrada este martes, Wang explicó a Borell que China, entre la guerra y la paz, "elige la paz"; y que, entre sanciones y diálogo, apuesta por "el diálogo"; al tiempo que se mostró confiado en que "el tiempo demostrará que la postura china es responsable", en referencia al conflicto en Ucrania, reseñó EFE.

El canciller chino enfatizó que "la vieja mentalidad de guerra fría" y de "confrontación entre bandos" ya no tiene cabida en Europa; y aseveró que "no es justo ni legal" hacer que "países que no son parte del conflicto paguen por él".

TRABAJARÁ PARA LOGRAR UN ALTO AL FUEGO

Wang reiteró que el país asiático está "dispuesto a trabajar con la comunidad internacional para lograr un alto el fuego, promover conversaciones de paz y prevenir una crisis humanitaria"; y a redoblar esfuerzos "para una pronta resolución del conflicto", teniendo en cuenta "las preocupaciones legítimas y razonables de todas las partes".

Asimismo, el ministro de Exteriores chino pidió "no adoptar un enfoque simplista de blanco y negro" en "complejos problemas de seguridad".

