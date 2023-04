Candidato a una alcaldía en España causa revuelo, en el pasado fue famoso actor de porno gay

Antonio Moreno, candidato a la alcaldía del municipio Carcelén en Albacete, España, causó revuelo en las últimas horas luego que varios medios revelaran que en el pasado fue un famoso actor de porno gay.

El aspirante a la alcaldía tenía como nombre artístico «Héctor de Silva». Con él, trabajaba en la industrial del cine gay para adultos.

No obstante, tras conocerse la noticia, Antonio comentó que no le sorprendió en lo absoluto. «Sabía que esto podía pasar, pues forma parte de una etapa de mi pasado, de hace seis años», relató.

El ex actor de porno gay se mostró bastante tranquilo tras lo sucedido e incluso aclaró que nunca ocultó dicha profesión. «Cuando llegué al pueblo todos los habitantes lo sabían. Siempre lo he contado como algo normal», explicó el hombre, quien agregó que por esa misma razón cree que no afecta en su carrera política.

Moreno dijo en el programa ‘Todo es mentira’ que ahora solo está enfocado en su candidatura. «Ahora mi proyecto está centrado en mi pueblo y en mi ganadería», resaltó, reseñó 20 Minutos. «No se trata ni de izquierdas ni de derechas, sino de hacer Carcelén un pueblo mejor», agregó el candidato.

Por último, el ex actor de porno gay mencionó que sus proyectos «cambiaron» y dejó esa profesión para ser bombero forestal. De igual forma, sostuvo que es innecesario hacer alusión a ese pasado en la campaña electoral actual.

OTRA FIGURA POLÍTICA Y EL PORNO

«Lo hago porque me pagan», así lo expresó el pasado 5 de octubre la diputada mexicana María Clemente García Moreno, una de las dos legisladoras transgénero del país latinoamericano. Se refería al escandalo que la envolvió tras haber publicado en su cuenta de la red social Twitter videos de contenido sexual sin censura.

En consecuencia, diputados e incluso colectivas feministas pidieron su renuncia inmediata, alegando que ese no es el comportamiento que debería tener como congresista. Una situación que provocó una reacción todavía igual o más polémica.