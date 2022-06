Caravana con 15.000 migrantes, entre ellos venezolanos, salió de México a EEUU

La caravana migrante que partió del sur de México el lunes, con cerca de 15.000 personas de unos 20 países, intenta abandonar el estado de Chiapas para continuar su camino hacia Estados Unidos.

Al grito de "¡libertad, libertad, somos migrantes, no delincuentes!", los extranjeros en su mayoría venezolanos, centroamericanos y africanos; salieron con maletas, botellones de agua y la esperanza de no ser detenidos y avanzar en este nuevo intento.

La caravana se mantuvo este miércoles en el municipio de Huixtla, a unos 42 kilómetros de Tapachula, fronteriza con Guatemala, tramitando documentos de estancia legal. Entre ellos las llamadas formas migratorias múltiples; y las visas por razones humanitarias que les permiten transitar de manera legal por México.

MIGRANTES OBTIENEN DOCUMENTOS

El documento llamado Forma Migratoria Múltiple (FMM) es el que acredita la estancia legal en el país y con el que los extranjeros tienen, regularmente, 186 días para poder salir del país y moverse por el territorio mexicano.

El venezolano José Cruz fue uno de los miles que se enteró que el Instituto Nacional de Migración (INM) estaba entregando los documentos. Fue y esperó por tres horas para que le otorgaran su FMM Con vigencia de 30 días para transitar de manera libre por el país.

"Les estoy diciendo a todos que vayan por su documento. Anoche estuvimos hablando con las personas de migración; y nos dieron este documento para circular por México", expresó.

Otra migrante venezolana llamada Heydy Mar, quien viaja embarazada y ha enfrentado las severas condiciones climáticas en Chiapas; logró llegar hasta Huixtla a pesar de los riesgos que puede tener en su etapa de gestación.

Desesperada, con mucha incertidumbre y ya con molestias por embarazo, contó a la agencia de noticias EFE: "No tenemos dinero para comer, tengo cuatro meses de embarazo; ya los pies ya no me dan y siento que ya no tengo ánimos".

A sus 36 años, viaja con su esposo y su cuñado y vive con la duda de si podrá obtener un documento que le pueda servir para poder transitar por México y llegar a Estados Unidos.

VENEZOLANOS Y EL SUEÑO DE LLEGAR A EE.UU.

Otro caso es el de su compatriota Paola Rizquez, quien viaja con un grupo y dijo que su tránsito "ha sido muy difícil"; y además se ha complicado obtener una visa en México.

"Nos preocupa seguir caminado, el cansancio y el agotamiento; y que las autoridades no otorguen una gran cantidad de visas que se requieren para poder avanzar", expuso a EFE.

El venezolano John Romero indicó que busca la visa humanitaria que han prometido las autoridades mexicanas en el pasado; pero que hasta ahora no han obtenido una respuesta.

"Nosotros no queremos quedarnos en México, lo que queremos es salir, por eso vamos con todo caminando", manifestó.

Otro de los venezolanos es Adrián Castillo quien pidió que "les presten la colaboración posible para que sigamos; ya que todos queremos ir a Norteamérica para cambiar nuestro estilo de vida".

Hasta este miércoles las autoridades del INM habían entregado más de 2.100 documentos. Y por ahora están revisando quien cuenta con el protocolo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar); para entregarles visas por razones humanitarias.