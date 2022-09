Chavismo solicitó a Wingo suspender vuelos Caracas - Bogotá que iniciarían el 4-Oct

La aerolínea colombiana Wingo informó este martes, 27 de septiembre, de la suspensión del inicio de los vuelos entre Bogotá y Caracas. De acuerdo a la empresa, la decisión la tomó la administración Maduro, apenas días antes del restablecimiento de la ruta.

Wingo, que informó el 12 de septiembre sobre la reanudación de vuelos, precisó que el Palacio de Miraflores solicitó el aplazamiento de las rutas. Supuestamente, se debe a conversaciones “sobre las aerolíneas aprobadas para realizar los vuelos”.

"El Gobierno de Venezuela le ha solicitado a Wingo suspender el inicio de sus operaciones aéreas, las cuales estaban inicialmente programadas y autorizadas para el 4 de octubre", señaló la aerolínea en un comunicado.

La compañía aérea reiteró que se trata de una “suspensión temporal” hasta que se llegue a un acuerdo entre ambas administraciones. Por tanto, se reiniciaron las conversaciones sobre las aerolíneas que cubrirán la ruta entre ambas capitales.

WINGO A LA ESPERA DE CARACAS

Tras confirmar la suspensión de los vuelos, Wingo dijo que estaba a la espera de una comunicación desde Caracas. En consecuencia, no venderá más boletos o reprogramará los vuelos hasta que reciban una confirmación por parte de la administración Maduro.

"Tan pronto las autoridades de Venezuela notifiquen a la aerolínea cuándo podrá retomar la comercialización de los trayectos entre ambos países, la compañía reiniciará las ventas e informará la nueva fecha de inicio de vuelos", agregó Wingo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ SE ENCUENTRA LA FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA ESTE 26SEP: FUE REABIERTA DESPUÉS DE SIETE AÑOS +FOTOS

El chavismo había anunciado vuelos de Conviasa hacia Bogotá. No obstante, no fue posible esa operación debido a que la compañía está sancionada por Estados Unidos y, por lo tanto, no recibió autorización de la Aeronáutica Civil de Colombia.

Wingo tenía el plan Go Basic con un precio de 117 dólares y solo se puede llevar bolso o cartera. Por su parte, Go Plus cuesta 154,94 dólares, incluye una maleta de 23 kilos y Go Prémium en 179,38 dólares, con la opción de equipaje de mano hasta 12 kilogramos y una maleta.