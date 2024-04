EN VIDEO: Chile estudia expulsar a migrantes irregulares que cometan delitos menores

Manuel Monsalve, subsecretario del Interior en Chile, informó que propuso la expulsión de aquellos migrantes irregulares que cometan delitos menores en el país.

«Migrante que está en situación irregular, que no se ha empadronado y que además lo detuvieron previamente. ¿Si ese delito que cometió no tiene una pena de cárcel lo vamos a dejar libre? Nosotros decimos que no», comentó en un encuentro con la prensa.

Asimismo, señaló que ya hay una propuesta sobre la mesa para empezar a aplicar esta medida.

«Por eso es que ayer en la sesión especial del Senado hemos propuesto dos cosas bien relevantes. Si hay un extranjero en situación irregular en Chile no empadronado que cometa un delito que no tiene pena de cárcel, no lo podemos dejar libre. Tenemos que retenerlo y expulsarlo del país», reiteró.

«Por lo tanto, lo que hemos reiterado ayer es la disposición del Gobierno a ser rápido para tener la herramienta legal que permita hacer eso», prosiguió.

Asimismo, acotó que buscarán endurecer las medidas sobre los migrantes irregulares, independientemente si cometió algún delito o no.

«En segundo lugar, si hay personas en situación irregular en Chile, que no se han empadronado y no han cometido delitos, igual tenemos que tener un mecanismo para controlarlos», concluyó el funcionario chileno.