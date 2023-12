CIJ emitió falló sobre el Esequibo: Pide a Venezuela «abstenerse de cualquier acción que agrave la disputa» con Guyana

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronunció este viernes, 1 de diciembre, tras las medidas solicitadas por Guyana para impedir el referendo sobre el Esequibo que realizará Venezuela este 3 de diciembre.

Guyana había solicitado al organismo que emitiera una medida para que Venezuela no organizara el referendo. Si bien, la CIJ no se mostró en contra del proceso electoral, pidió que el chavismo no ejerza acciones sobre el territorio Esequibo, una vez que se expresen los venezolanos.

«Por unanimidad, en espera de una decisión final en el caso, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de tomar cualquier acción que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio, por el cual la cooperativa la República de Guyana administra y ejerce control sobre esa zona», declaró la juez Joan Donoghue, presidenta de la CIJ.

Además, el Tribunal ordenó que «ambas partes se abstengan de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa ante el tribunal. O hacerla más difícil de resolver».

Esta medida solo hace referencia al referendo y las posibles medidas que pudieran tomar ambos países. Sin embargo, el organismo aún no ha emitido un veredicto que ponga fin a la disputa por la zona en reclamación entre ambos países.

La CIJ expresó especial preocupación por la pregunta 5 del referendo que propone crear el estado Guayana Esequiba. “Hay un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable contra Guyana”, comentaron. No obstante, no se refirieron a la ocupación que tiene Guyana actualmente sobre un territorio Esequibo que sigue en disputa.

Mientras tanto, la Asamblea Nacional dirigida por el chavismo llevará a cabo este viernes una sesión en la que abordarán esta decisión de la CIJ. En este sentido, tocarán los Derechos Electorales, Políticos y Constitucionales de los venezolanos que expresarán sus deseos el próximo 3 de diciembre.