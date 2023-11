CIJ prepara veredicto sobre petición de Guyana contra el referéndum del 3Dic, esta será la fecha del fallo

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer que el próximo 1 de diciembre emitirá su fallo sobre las medidas solicitadas por Guyana contra el referéndum sobre el Esequibo que hará Venezuela.

«El viernes, 1 de diciembre de 2023, la Corte Internacional de Justicia emitirá su Orden sobre la Solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por Guyana el 30 de octubre de 2023 en el caso relativo al Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana – Venezuela)», así lo señalaron a través de un comunicado.

Ese día la CIJ celebrará una sesión pública a las 10:00 a.m. (hora venezolana) en el Palacio de la Paz de La Haya. Durante el cual la jueza Joan E. Donoghue, presidenta de la Corte, leerá el fallo.

«Se recuerda que el 29 de marzo de 2018, Guyana presentó una solicitud iniciando un proceso contra Venezuela. En su solicitud, Guyana solicita a la Corte que confirme la validez jurídica y el efecto vinculante del Laudo relativo al Límite entre la Colonia de la Guayana Británica y los Estados Unidos de Venezuela, de 3 de octubre de 1899», concluyó el comunicado.

PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order on the request for the indication of provisional measures submitted by Guyana in the case of Arbitral Award of 3 October 1899 (#Guyana v. #Venezuela) on 1 December at 3 p.m. (The Hague). Watch live on @UNWebTV https://t.co/Qq78eh3Z1R pic.twitter.com/7KbQVyl2dy

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) November 28, 2023