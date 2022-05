¿Colombia restablecerá relaciones con Maduro? Petro aclaró qué pasará si es presidente

El candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, aseguró este viernes, 6 de mayo, que en caso de ser electo presidente, restablecerá las relaciones con la administración Maduro.

En una concentración con sus simpatizantes en Cúcuta, Petro afirmó que la principal razón para restablecer las relaciones es la economía. Por tanto, aseguró que “no ve otra alternativa” además de retomar los contactos diplomáticos y consulares.

“Ese camino del comercio que implica que de allá permitan pasar mercaderías y personas, y que de acá permitamos pasar mercaderías y personas, implica que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente”, sostuvo Petro.

#6May | El candidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro aseguró que apoyará a Nicolás Maduro de ganar las elecciones. Video cortesía. pic.twitter.com/eKXTmCYGbT — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) May 6, 2022

El dirigente de izquierdas consideró que se deben abrir plenamente las fronteras entre Venezuela y Colombia. “Para que pueda haber una relación comercial” deben restablecerse los tratos diplomáticos.

PETRO RECONOCIÓ QUE SU POSTURA ES DEBATIBLE

A pesar de asegurar que desea restablecer las relaciones, reconoció que su postura es debatible, puesto que es un tema polémico para la comunidad internacional. Sin embargo, puntualizó que es la mejor opción para la economía colombiana.

"Un tema difícil, polémico, incluso, a escala mundial. Debatible, indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay un restablecimiento cabal de las relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países", agregó.

Colombia no tiene relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro desde el 23 de febrero de 2019, tras reconocer a Juan Guaidó como “presidente interino”. Pero Petro reiteró que esta política no es beneficiosa para su país.

"Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras", concluyó Petro, quien lidera las encuestas con más del 43% de intención de voto.