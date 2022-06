¿Cómo los hackers han sido vitales en la resistencia de Ucrania ante la invasión rusa?

Con el pasar de los días en la invasión de Rusia a Ucrania un ejército amateur de hackers empezó a jugar un papel fundamental en la resistencia de ese país frente al poderío invasor.

En una entrevista con Wired, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, explicó cómo los sistemas de seguridad cibernética rusos se han mostrado frágiles ante este ejército compuesto con personal de Teconología de la Información (IT, por sus siglas en inglés).

Y es que los piratas informáticos que se habían inscrito en este ejército amateur de IT lanzaron continuamente ataques distribuidos de denegación de servicio contra sitios web rusos.

También publicaron propaganda y noticias a favor de Ucrania en sitios que Rusia aún no había censurado.

El mandatario ucraniano aseguró que los hombres no eran guerreros cibernéticos o maestros con entrenamiento en operaciones clandestinas.

Son adolescentes y veinteañeros que aprendieron por su cuenta con tutoriales de Internet el arte de la piratería informática básica en unos pocos días.

Y tras unas pocas semanas de práctica pudieron atravesar las débiles defensas de Rusia y su vasto manto de censura en tiempos de guerra, según reseñó Infobae.

HACKERS EN BATALLA

Zelensky aseguró que "en los primeros días de la guerra, dedicamos mucho tiempo a la logística de una batalla en el ciberespacio”.

“Creo que este es el futuro, y se convirtió en nuestro, creo, tercer ejército. Probablemente tenemos varios ejércitos: nuestro Ejército Popular, las Fuerzas Armadas de Ucrania y el Ejército de IT"

De igual forma, aseguró que el Ejército de IT hizo mucho por la ciberdefensa de las instituciones que fueron fuertemente atacadas en Ucrania.

"Los invasores querían hacer caer el Banco Nacional y el Gabinete de Ministros. Querían talar todo para que no pudiéramos darle a la gente sus sueldos y pensiones, que no hubiera luz ni comunicación, que la gente no pudiera escucharme y escucharnos a todos, escuchar información en vivo. Nuestro ejército de IT funcionó bien aquí”, agregó.

Finalmente los consideró vitales para la resistencia ucraniana que ya pasó de 100 días, frustrando los planes de ka operación "relámpago" que pronosticó Putin.