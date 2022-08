Entre lágrimas padre relató que entregó a su hijo, lo acusan de violar a niña de 5 años

Con lágrimas un padre relató que entregó a su hijo, a quien acusan de violar sexualmente a una niña, de cinco años de edad, en Bolivia.

De acuerdo a la información reseñada en el web de Unitel, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, el padre contó cómo logró evitar que su hijo se escapara del país.

Relató que su hijo, de 26 años, llegó a su casa y misteriosamente le pidió dinero para poder viajar a Argentina. Sin embargo, esto levantó sus sospechas.

Fue entonces cuando el hijo confesó que abusó sexualmente de la niña de cinco años, la cual es hija de su pareja. De inmediato, el hombre, con todo el dolor de su corazón, lo retuvo y evitó que huyera hasta que llegó la policía para efectuar la detención del acusado.

“Quería irse a Argentina, porque mi hija está allá. Me duele, pero que voy a hacer, le he dicho que lo voy a entregar, esta mañana tenía que bajar a la oficina (policial) pero me han dicho, estamos llegando, entonces mejor”, contó el padre.

“Yo tengo yernos, cinco hijos, tres de ellas mujeres, nietos, ¿qué ejemplo voy a dar?, ahora que entre (a la cárcel), que sufra”, agregó este padre en conversación con el mencionado medio de comunicación.

VIOLACIÓN GRUPAL EN ECUADOR

Una doctora venezolana vivió un verdadero terror en Guayaquil, Ecuador. La mujer fue robada, golpeada y violada por varios hombres luego de que tomó un taxi cerca de una zona de centros comerciales al norte de la ciudad.

El hecho ocurrió la noche del sábado, 6 de agosto. Según la denuncia realizada por la venezolana ante la Fiscalía ecuatoriana, ese día tomó un taxi informal en la avenida Francisco de Orellana luego de sacar dinero del cajero automático.

Pero a solo unas pocas cuadras del centro comercial; el conductor permitió que se subieran al vehículo otros dos hombres. Allí los sujetos la despojaron de todo su dinero, así como de sus pertenencias; para posteriormente golpearla hasta dejarle el rostro hinchado.

Mientras el vehículo circulaba por distintos sectores de la ciudad, la venezolana acotó que los tres delincuentes se turnaron para violarla. Además, el chófer recogió a un cuarto hombre en el camino para luego dejarla abandonada en una autopista de Guayaquil.