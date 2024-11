Congresista de Colombia se hizo viral por su polémico discurso sobre educación: «Obligar a un niño a ir al colegio es violencia»

Una congresista en Colombia ha dejado a todos sus oyentes y colegas en shock luego de asegurar que «obligar a un niño a ir al colegio es violencia».

«Yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma muy evidente de adoctrinamiento. Garantizar que un niño vaya al colegio o vaya a la escuela no quiere decir que tenga calidad o que vaya a tener un montón de cosas, porque el sistema educativo muchas veces no funciona por diferentes razones», indicó la congresista Susana Boreal.

Asimismo, aseguró que el sistema educativo colombiano está «muy mandado a recoger». «Hay muchos niños que simplemente no quieren ir a estudiar y se enferman y un montonón de cosas, porque son ambientes muchas veces hostiles. Nosotros metemos a 40 niños en un salón, con un profesor con todas las cosas en contra».

Susana Boreal llegó al Congreso como parte del partido del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

UNA OBLIGACIÓN

Hasta el momento se desconoce qué motivó a la congresista a realizar ese discurso. Según la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, la educación primaria debe ser gratuita y obligatoria, ya que garantiza el acceso a oportunidades de aprendizaje y desarrollo integral.

Además, el Código de Infancia y Adolescencia de Colombia establece la obligatoriedad de la educación para los niños y adolescentes, asegurando que este proceso no solo es un derecho, sino una necesidad para su desarrollo físico, emocional y social.