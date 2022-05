Congresistas demócratas piden a Biden levantarle las sanciones a Venezuela

Un grupo de 18 congresistas del sector progresista del Partido Demócrata enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitándole que levante las sanciones económicas a Venezuela.

"Le instamos a continuar con el diálogo con el gobierno venezolano. Y en apoyo a ese proceso; considerar el levantamiento de amplias sanciones económicas que han logrado poco más que el sufrimiento generalizado del pueblo venezolano", indicaron los congresistas en una carta suscrita el 10 de mayo.

Asimismo, consideraron que la relajación de las sanciones podría contribuir a la resolución de la crisis política y mejorar el bienestar del pueblo venezolano.

"Marcaría un paso crítico adelante en el proceso de compromiso y diplomacia que la administración de Joe Biden ha iniciado", sostuvieron.

En la misiva, publicada en la cuenta en Twitter del periodista de la agencia Associated Press (AP), Joshua Goodman; los congresistas destacaron que las políticas aplicadas por el gobierno de Donald Trump no solo "fracasaron" en mejorar la situación en Venezuela, sino que la "exacerbaron significativamente".

18 progressive Democrats in Congress in letter to @POTUS urge the Biden administration to lift all sanctions on Venezuela that “exacerbate the humanitarian situation.” pic.twitter.com/oOafUaaAJO

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 12, 2022