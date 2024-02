Conmoción en Chile: Alcalde chocó ebrio, renunció por redes sociales y lo hallaron muerto en su casa

Un alcalde chileno acabó con su vida luego de chocar en estado de ebriedad y haber renunciado a su cargo por redes sociales.

Jorge Roa era el alcalde de la comuna de Florida y en las últimas horas había estado envuelto en la polémica.

“Nos acabamos de enterar que se quitó la vida en su domicilio en la comuna de Florida”, informó la presidenta de su partido político María Carolina Inostroza.

“Él estaba en un proceso que todos pensábamos era de reflexión, porque no había oficializado el tema de la renuncia a su cargo a alcalde, pero ahora nos encontramos con la lamentable noticia”, añadió.

Asimismo, aseguró que su muerte es una lamentable noticia para todos. Inostroza describió a Roa como un «camarada» importante que le entregó dignidad a los vecinos de Florida.

Hasta la casa del alcalde llegaron funcionarios de la policía de Chile, quienes acordonaron el lugar e iniciaron una investigación.

EL MENSAJE DE DESPEDIDA DE ROA

Poco antes de acabar con su vida, Roa compartió un mensaje en Facebook en el que renunciaba a su cargo.

«Cometí un tremendo error. Infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar, y dar cuenta de ello. Ocurridos los hechos, no huí, no me fui del lugar y esperé que procediera la autoridad. Seguí todas las instrucciones, me sometí a todos los controles», comentó.

El alcalde señaló que en cuestión de horas todo cambió para mal.

«Esa noche estaba feliz porque parte de mi entorno familiar cercano había sufrido un accidente automovilístico del cual resultaron todos ilesos, se perdió sólo lo material, pero ellos están en casa y bien. Fui a la actividad solidaria del sábado, ver a la gente feliz y agradecida de un grato momento, estuve con la gente compartí, me fotografié con varias personas. Me regresé a mi casa, dejé el vehículo municipal, tomé mi auto personal y salí a compartir con varios amigos y amigas», recordó.

No obstante, admitió que desde hace tiempo lo estaban afectando varios problemas personales.

Agregó: «No tengo autoridad moral para seguir en mi cargo, me juzgo y condeno mi familia. Hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso, y no estaba bien ni física ni psicológicamente, poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza, Coronado, Gallardo, Herrera, y muchos más y que me fue minando en muchos aspectos».

«Debo reconocer el apoyo de muchas y muchos funcionarios que estuvieron siempre conmigo, no incondicionalmente sino que con puntos de vistas distintos, porque sabían que me gustaban que lo que hiciéramos tuviera enmarcado de manera correcta, dando un sello de calidad a nuestra gestión. Gracias a autoridades nacionales, regionales provinciales y comunales que ayudaron en mi gestión. Dios y la Virgen del Rosario cuiden a nuestra linda comuna de Florida», concluyó su mensaje Roa.