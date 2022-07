Conmoción en EEUU, violaron a niña de 10 años y tuvo que irse a otro estado a abortar

Las autoridades de Columbus, en Ohio, Estados Unidos, detuvieron este martes a Gerson Fuentes, de 27 años, quien confesó haber abusado sexualmente de una niña de 10 años, la cual quedó embarazada por el hecho.

El diario local The Culumbus Dispatch apuntó que, tras la violación, Fuentes fue capturado y la justicia fijó una fianza de dos millones de dólares. Tras su detención, el hombre confesó que, efectivamente, abusó de la pequeña.

La jueza aseguró que hay un riesgo de que el acusado se fugue, razón por lo que fijó una fianza tan alta. Asimismo, sostuvo que, tomando en cuenta la brutalidad del crimen, era necesario proteger a la víctima.

La Policía de Columbus, Ohio, se enteró del embarazo de la niña después de que su madre le informara a los Servicios Infantiles del condado de Franklin el pasado 22 de junio.

LA NIÑA ABORTÓ

La pequeña se tuvo que trasladar al estado de Indiana, puesto que las restricciones de Ohio impedían que pudiera abortar. Esta situación ocurrió apenas días después de la eliminación de la protección a ese derecho, tras una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La doctora Caitlin Bernar dijo al periódico The Indianapolis Star que la niña se hizo el aborto en Indiana. Al respecto, la experta indicó que la ley de Ohio impide interrumpir el embarazo tras detectar el primer latido del feto.

El fiscal general de Ohio, el republicano Dave Yost, dijo que no había oído “ni un susurro” de las fuerzas de seguridad sobre el caso. "Esta joven, si existe y si le ocurrió esta cosa horrible -me rompe el corazón pensar en ello- no tendría que haber salido de Ohio para buscar tratamiento", acotó.

A ciencia cierta, se desconoce si el escenario de la niña cumplía la definición de emergencia médica que hay en Ohio. Esta legislación precisa que se puede abortar si el embarazo pone en peligro la vida o implicar un “riesgo grave” para la madre.