Conmoción en Florida: Niña murió después que la arena se la «tragara» en una playa de Miami

Un hecho impactante tuvo lugar en una playa de Florida, después que un niño de 7 años y una niña de 5 años fueran succionados por la arena mientras jugaban y aunque pudieron trasladarlos a ambos de emergencia a un hospital, no pudieron hacer nada para salvarle la vida a la pequeña.

El lamentable suceso tuvo lugar en el condado de Broward, al norte de Miami. En concreto, ocurrió la tarde del martes, 20 de febrero, en la playa de Lauderdale-by-the-Sea.

Trascendió que los dos infantes hacían un hueco en la arena. No obstante, esta terminó cediendo y ambos cayeron a un hoyo más profundo, donde quedaron atrapados. Esto le ocasionó la muerte a la niña, mientras el menor de edad se encuentra ya estable aunque inicialmente estaba en estado crítico, según información del Departamento de Policía de Broward.

OMG a child was killed in a sandhole collapse at Lauderdale-by-the-Sea beach today. One of these almost got me when I was a kid. Parents be careful when digging holes on the beach with your kids. RIP💔💔💔 pic.twitter.com/5S76GBUvyj

— PhotographicFloridian (@JackLinFLL) February 21, 2024