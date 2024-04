Conmoción en Nueva Zelanda: Una pareja de jubilados fue asesinada y sospechan de una de sus ovejas

Un impactante hecho conmociona a los habitantes de West Auckland en Nueva Zelanda, luego que hallaran sin vida a una pareja de jubilados en un campo que está cerca de su casa y el principal sospechoso del doble asesinato es uno de sus animales, en concreto, una de las ovejas que criaban.

El aterrador descubrimiento lo hizo el hijo del matrimonio la madrugada del jueves. Había salido a buscarlos dado que no supo de ellos por varias horas. Finalmente, dio con los occisos de sus progenitores, que eran dos agricultores octogenarios. En la mencionada localidad, tenían una granja donde criaban no solo ovejas, sino también gallinas y ganado.

La policía comenzó presumir que el responsable había sido uno de estos mamíferos tras presentar un comportamiento bastante violento cuando arribaron a la escena. Con el fin de evitar un posible segundo ataque, le dispararon al rumiante y murió en el acto.

RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos llevada a cabo por autoridades policiales, el señor salió inspeccionar los corrales en la noche. Aparentemente, iba a cerciorarse que las jaulas estuvieran cerradas correctamente para que los animales no escaparan; pero nunca volvió.

Un lapso de tiempo después, su esposa salió en su búsqueda luego de ver que pasaban los minutos y no volvía. Según la teoría de los investigadores, el cuadrúpedo los embistió en múltiples oportunidades, lo que le causó la muerte a ambos.

No obstante, hasta no se tengan los resultados de la autopsia que se les practicó, no podrán saber si dicha hipótesis es la correcta, reseñó TN.

«Ambos perdieron la vida en un trágico accidente. Son buenas personas y no se merecían esto. Todos están en shock por lo que sucedió», relató Dean Burrell, sobrino de las víctimas, a un medio local.