Conmoción en Oklahoma: Estudiante no binario murió tras recibir una brutal paliza en los baños de la escuela

Nex Benedict, estudiante de 16 años que se identificaba con el género «No binario», murió después de recibir una brutal paliza dentro del baño de su escuela, la cual se la habrían propinado tres personas en un hecho que ha conmocionado al estado de Oklahoma y que sucedió el 7 de febrero, pero recién se viraliza hasta ahora.

Benedict se definía como «género fluido». Asimismo, le contó a su mamá las torturas que sufría. Pero el 7 de febrero pasado, la violencia hacia su persona escaló tras sufrir graves lesiones en su cabeza después de una pelea en Owasso High School.

LEA TAMBIÉN: MUJER QUE DEJÓ MORIR A SU BEBÉ DE 16 MESES TRAS DEJARLA SOLA PARA IRSE DE VACACIONES SE DECLARÓ CULPABLE PARA EVITAR LA PENA MUERTE

Sue Benedict, su abuela y quien se encargó de su crianza, comentó que realizó una llamada a la institución. Fue allí cuando se entero que Nex tenía moretones en rostro, ojos, rasguños en su espalda y cabeza tras el enfrentamiento en el baño.

Nex mencionó a su abuela que estaba en el tocador junto a otros estudiantes no binarios. Posteriormente, se pelearon con tres chicas y en medio de la disputa, su cráneo impactó contra el piso.

«Estaba hablando con mis amigos, ellos estaban hablando con sus amigos, y nos estábamos riendo y habían dicho algo como: ‘¿Por qué se ríen así?’ Hablaban de nosotros delante de nosotros. Así que subí allí y les eché agua. Entonces los tres vinieron hacia mí», narró, reseñó The New York Post.

Dijo que luego se le abalanzaron. «Me agarraron del pelo. Me agarré a ellos. Tiré a una de ellas a un dispensador de toallas de papel y luego me sacaron las piernas de debajo de mí y me tiraron al suelo».

Relató que le siguieron golpeando hasta que se desmayó y que le habían ocasionado un dolor «malo».

MURIÓ UN DÍA DESPUÉS

Para colmo, la escuela no llamó a emergencias cuando quedó inconsciente y hasta la suspendió por dos semanas. No obstante, horas más tardes fue al Centro Médico Bailey para recibir tratamiento.

Esa misma noche se fue a dormir con dolor de cabeza. Sin embargo al día siguiente, cuando se preparaba para salir, se desmayó en la sala de estar. Su abuela llamó a una ambulancia, pero cuando los paramédicos llegaron, ya no respiraba. En la tarde, se declaró su muerte en el hospital.

El sheriff de la policía local reveló que esperan resultados de la autopsia antes de definir si harán acusaciones.

Luego del conmocionante suceso, movimientos Lgbtiq+ describieron el fallecimiento de Nex Benedict como «crimen de odio». Mientras tanto, se llevan a cabo vigilias para honrar a su memoria.