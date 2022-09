Conviasa hará primer vuelo a Bogotá el 26Sep, pero no será comercial

El ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, confirmó este miércoles que el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) hará el primer vuelo entre Caracas y Bogotá el próximo 26 de septiembre.

Reyes brindó declaraciones tras reunirse con su homólogo venezolano, Hipólito Abreu​. Al respecto, indicó que habló con funcionarios de aeronáutica civil y se acordó cuándo será el primer vuelo entre la capital de ambos países.

“Tenemos previsto que el próximo 26 de septiembre, cuando se haga la apertura de la frontera, Conviasa haga el primer vuelo chárter de Caracas a Valencia a Bogotá y luego el vuelo de regreso”, sostuvo Reyes.

#21Sep | El ministro de transporte de #Colombia anunció que este próximo #26Sep se reanudarán los vuelos Venezuela - Bogotá. Video cortesía. pic.twitter.com/SXRacUwVeI — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 22, 2022

El ministro no brindó detalles sobre quiénes estarán a bordo del vuelo de Conviasa. Asimismo, la aerolínea venezolana no informó sobre este vuelo chárter y no se conoce la hora en que despegará.

PRIMER VUELO DE COLOMBIA

Por otra parte, Reyes indicó que la primera aerolínea colombiana que hará la ruta será Wingo. El vuelo partirá de Bogotá el próximo 3 de octubre, aunque la compañía aérea tiene la primera oferta de pasajes para el 4 del mismo mes.

“La primera aerolínea que volará, en el caso colombiano, con todas las autorizaciones, será Wingo. El primer vuelo será el tres de octubre”, expuso Reyes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AL FINAL PETRO Y MADURO NO SE VERÁN EN LA FRONTERA PORQUE "NO ESTÁ EN LA AGENDA"

Wingo anunció varias ofertas, inician con el plan Go Basic, que tendrá un precio de 117 dólares y solo se puede llevar bolso o cartera. Por su parte, Go Plus cuesta 154,94 dólares, incluye una maleta de 23 kilos y Go Premium, en 179,38 dólares, con la opción de equipaje de mano hasta 12 kilogramos.

Tras la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, comenzaron los acercamientos entre Caracas y Bogotá. Una de las primeras medidas es la reapertura de la frontera el 26 de septiembre y el restablecimiento de vuelos comerciales entre ambos países.