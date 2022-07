Crisis en el gobierno de Boris Johnson: Renunciaron el fiscal general y dos ministros

La crisis sigue golpeando al gobierno de Boris Johnson, pues a las renuncias de los ministros de salud y economía, Sajid Javid y Rishi Sunak, se sumó este 5 de julio la del fiscal general, Alex Chalk.

El funcionario presentó su dimisión tras admitir que no podía "defender lo indefendible a raíz de los sucesivos escándalos que enfrenta el primer ministro británico", destacó Infobae.

With great sadness I am resigning as Solicitor General. I won’t be doing media interviews. pic.twitter.com/8kr9ecRECg

— Alex Chalk (@AlexChalkChelt) July 5, 2022