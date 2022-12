Cristina Kirchner descartó buscar la presidencia tras condena por corrupción: “No voy a ser candidata a nada”

La vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, descartó buscar la candidatura presidencial en el 2023, después de que la justicia de ese país la condenara este martes a seis años en prisión por corrupción durante su gobierno.

“No voy a ser candidata a nada. Ni a presidenta ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre (de 2023) y me devuelvo a mi casa”, sostuvo Kirchner desde su despacho.

Kirchner se pronunció poco después de que el Tribunal Oral Federal N°2 precisara su condena por defraudación al Estado. En tal sentido, aseguró que no será candidata para no perjudicar a la coalición peronista Frente de Todos.

#6Dic | Cristina Fernández de Kirchner, descartó buscar la candidatura presidencial en el 2023, después de que la justicia la condenara a seis años en prisión por corrupción durante su gobierno. Video cortesía

“No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser presidenta y vicepresidenta a que la maltraten en campaña electoral con una candidata condenada y con inhabilitación perpetua con administración fraudulenta”, apuntó.

“VAN A ORDENAR QUE ME METAN PRESA”

La presidente argentina entre 2007 y 2015 afirmó que sus enemigos ordenarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la detenga. Incluso, se mostró retadora y recordó que cuando deje la vicepresidencia no tendrá protección constitucional.

“No voy a ser candidata. Una muy buena noticia, porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le van a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y la Corte Suprema (de Justicia) que me metan presa”, dijo.

Las declaraciones de Kirchner se dieron después de que la justicia la declaró culpable de defraudación al Estado. En consecuencia, la condenaron a seis años de prisión y ordenaron la inhabilitación perpetua para cargos públicos, aunque todavía no puede ser detenida por su fuero como vicepresidente.

Con esta decisión, quedó comprobado que Kirchner felicitó la “tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales”, en lo que sería una “de las matrices de corrupción más extraordinarias” de Argentina, según el fiscal Diego Luciani.

Kirchner siempre negó las acusaciones y su defensa pidió que la justicia la absolviera de los cargos en su contra. Para la expresidente argentina, se trata de una “guerra de leyes”, mientras alegaba que ”nada de lo que se dijo en el juicio fue probado”.