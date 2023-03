“Dame el celular o ¿te querés morir?», amigo contó lo que pasó en robo donde mataron a ingeniero venezolano en Argentina

Trascendieron detalles sobre el brutal asesinato de Juan Francisco Fernández Acosta, un joven migrante venezolano que murió de un disparo en la cabeza durante un atraco en Buenos Aires, Argentina.

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad encabeza las investigaciones y habló con Thomas, un amigo de Juan que estaba con él durante el robo. En ese sentido, relató la secuencia de eventos que desembocó en el asesinato del venezolano.

Thomas señaló que Juan lo llamó para invitarlo a tomarse una cerveza en la puerta de su casa. Sin embargo, cerca de las dos de la mañana, fueron abordaron por dos delincuentes que le pidieron el teléfono al venezolano.

“Dame el celular o ¿te querés morir?”, le dijo el antisocial a Juan Francisco, quien se resistió al robo. De inmediato, comenzó un forcejeo que concluyó cuando uno de los ladrones sacó una pistola y le disparó al joven en la cabeza.

NO ERA AGRESIVO

Por otra parte, Asdrúbal Fernández, padre de la víctima, contó que su hijo no era una persona agresiva. No obstante, aclaró que Juan Francisco, conocido como Juancho, le dijo en varias ocasiones que no se iba a dejar robar.

“Yo siempre le decía que había que darle todo a los maleantes. Pero Juancho tenía otra forma de ser. No era una persona agresiva, pero él siempre me decía que sus cosas no se las iba a entregar a nadie, que él no le robaba nada a nadie”, explicó a Infobae.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «NO TENGO COMO TRAERLO», DESESPERADO PADRE DEL JOVEN VENEZOLANO ASESINADO EN ARGENTINA PIDE AYUDA PARA TRAER RESTOS AL PAÍS

“Yo le expliqué que no siempre era así, pero bueno. No me escuchó”, acotó Asdrúbal Fernández, quien está haciendo una recolección de fondos para pagar el traslado del cuerpo de Juan a Venezuela.

Por su parte, las autoridades identificaron el vehículo en el que escaparon los asesinos y la principal hipótesis es que el objetivo era un robo. Ahora, buscarán precisar la ruta de escape para dar con los nombres y paradero de los antisociales.