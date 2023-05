¡De novela! Por un monitor de bebé descubrió que su esposa era infiel con alguien inesperado

Declan Fuller, de 22 años, vivió un momento de novela, cuando descubrió por un monitor de video de bebés que su esposa, Stephanie, le era infiel. Según las declaraciones del joven, la mujer tuvo encuentros sexuales con su suegro.

Darren, de 44 años y padre de Declan, se mudó con ellos en septiembre a su casa en Rhondda, en el sur de Gales. El joven comenzó a sospechar par de meses después de que su padre llegó a su casa, producto de las grabaciones de seguridad.

Declan usaba su teléfono para ver el monitor de video que estaba en la puerta de la habitación de Willow, su bebé de dos años. En una de las tantas ocasiones en las que revisaba las imágenes, vio a su padre y a Stephanie entrando a la habitación.

El joven confrontó a su esposa, pero ella aseguró que estaban viendo Los Simpson en la habitación. Sin embargo, Declan no creyó la explicación y dejó a Stephanie, quien sigue insistiendo en que no fue infiel.

DECLAN: “ME SIENTO TRAICIONADO”

Una semana después de que el joven terminó su relación con Stephanie, ella se mudó con Darren. De acuerdo a Daily Mail, la pareja ahora espera unos gemelos y meditan casarse, ante la mirada perpleja de Declan.

“No es normal. Me siento traicionado, pero estoy mejor sin ellos dos”, dijo Declan a The Sun. Sin embargo, Stephanie niega que le haya sido infiel. “No engañé a Declan. “(Darren y yo) nos juntamos una semana después de que me dejara”, afirmó.

Ahora Declan se encuentra ante un escenario inédito: los bebés que Stephanie espera con Darren serán sus medios hermanos. Mientras tanto, Willow será a la vez la media hermana y sobrina de los gemelos.