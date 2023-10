Declaran muerte cerebral de Amita Geravand, la joven de 16 años golpeada por la policía por usar mal el velo en Irán

Una joven de 16 años que cayó en coma después de que, según informes, fue golpeada por la policía de la moralidad de Irán por no llevar correctamente el velo, sufrió muerte cerebral el domingo.

Armita Geravand fue hospitalizada hace casi un mes después de un aparente encuentro con la policía el 1 de octubre que, según testigos, la golpearon en un tren en la capital del país. Las autoridades han insistido en que se desmayó y dijeron que su muerte se debió a condiciones médicas preexistentes.

Armita Geravand declared brain dead.

The 16 year old collapsed at a train station earlier this month, after she was reportedly assaulted by Iranian morality police for not wearing a hijab.

Iran denies she was beaten and has also arrested her mother. #ArmitaGarawand pic.twitter.com/2pf20UocAg

— Nishan Sampreeth Chilkuri (@nishanchilkuri) October 22, 2023