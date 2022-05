Defensa de Claudia Díaz Guillén, extesorera venezolana, pidió libertad bajo fianza a corte de EEUU

La defensa de la extesorera Claudia Díaz Guillén, extraditada desde España a Estados Unidos; pidió al tribunal este 16 de mayo que le conceda libertad bajo fianza.

En su declaración, los abogados aseguraron que no existe riesgo de fuga; puesto que la otrora enfermera de Chávez "no tiene dinero ni puede regresar a Venezuela sin que peligre su vida".

De acuerdo con el primer documento presentado después de su extradición, la abogada Marissel Descalzo enfatizó en que la acusada por blanqueo de dinero "tiene nacionalidad española, es esposa, madre de dos hijos y mujer de fe".

DEFENSA DE CLAUDIA DÍAZ EN EEUU PIDIÓ LIBERTAD BAJO FIANZA

Entre otras razones, Descalzo precisó que ni Díaz Guillén ni su esposo "tienen activos suficientes para pagar la escapada y no pueden regresar a su país", recogió EFE.

A su juicio, el retorno a Caracas sería "el equivalente a poner en peligro sus propias vidas ya que (...) fueron expulsados por la policía secreta en 2013", reseñó la abogada.

En la petición también sustentó que la acusada estuvo sujeta a libertad bajo fianza en el transcurso del proceso de extradición y no se fugó. Y en otro orden de ideas planteó que hay antecedentes en la jurisprudencia de concesión de ese beneficio a extranjeros.

Además de mencionar que Claudia tiene varios amigos y al menos un familiar en ese país; detalló que su defendida "no tiene historial criminal en ningún lugar del mundo; los cargos que le fueron imputados son todos de naturaleza no violenta y no hay alegaciones de daño económico alguno a una persona específica".

Se espera que Díaz Guillén comparezca nuevamente el próximo 20 de mayo ante el tribunal federal de West Palm Beach, en el sur de Florida, donde se ventila su caso.

La exfuncionaria venezolana esta acusada de cargos de "conspiración para cometer blanqueo de capitales" y "blanqueo de capitales" en un caso en el que también está acusado Raúl Gorrín Belisario, empresario y dueño de un reconocido canal de televisión.