Defensoría de Perú supervisará caso de violencia escolar contra niño venezolano

La Defensoría del Pueblo de Perú confirmó que intervino en el caso del niño venezolano que fue víctima de violencia escolar en un colegio de Lima.

Por medio de un comunicado, la institución precisó que realizaron los trámites pertinentes para que el afectado "reciba atención integral; física y psicológica en el Hospital del Niño".

Además, los representantes señalaron que harán seguimiento sobre el estado de salud del pequeño Jhoangel Jesús, de 11 años.

DEFENSORÍA PERUANA INTERVINO EN CASO DE NIÑO VENEZOLANO VÍCTIMA DE VIOLENCIA ESCOLAR

En la declaración, los representantes indicaron que supervisan que se apliquen con urgencia los protocolos que el Ministerio de Educación tiene para este tipo de casos. Por lo cual, se reunirán con las autoridades escolares, recogió 2001.

Previamente, Sarai Yanela Alvarado, madre del menor, reveló que su hijo sufrió un derrame cerebral a causa de la golpiza que le propinaron sus compañeros de clase.

El hecho se registró el pasado 21 de abril, pero trascendió en redes sociales en las últimas semanas. De acuerdo con el informe de varios medios, el niño se desempeñaba como semanero del salón y fue agredido después de indicarle a otro estudiante que llegó tarde a clases.

Tras la golpiza, Jhoangel tuvo que ser intervenido de emergencia pues sufrió un derrame interno y traumatismos severos en varias áreas del cuerpo.

Alvarado señaló que se enteraron de lo ocurrido porque el niño se lo confesó al médico que lo atendió en el hospital.

"Se lo comentó al médico traumatólogo que estaba tratándolo, le dijo 'no le diga a mi mamá porque ella se va a preocupar, pero un niño me estranguló, me ahorcó”, reveló al productor William Echeverría.