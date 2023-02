Desgarrador video: Niña protegió a su hermanito mientras permanecían atrapados bajo los escombros en Siria

El trágico terremoto que acabó con la vida de miles de personas en Turquía y Siria sigue dando de que hablar. Una de las historias que más ha conmovido a las personas es la de una niña de siete años que protegió en todo momento a su hermano menor.

Durante maniobras de rescate, los equipos de seguridad se encontraron con esta particular escena. La niña estaba con su brazo cubriendo la cabeza de su hermano entre los escombros.

Mohamad Safa, representante permanente ante la ONU, dio a conocer que los menores pasaron 17 horas bajo los escombros. Afortunadamente, pudieron rescatarlos con éxito.

«La niña de 7 años que mantuvo su mano sobre la cabeza de su hermano pequeño para protegerlo mientras estuvieron bajo los escombros durante 17 horas ha logrado salir a salvo. Veo que nadie comparte. ¡Si ella estuviera muerta, todos compartirían! Comparte positivismo» escribió.

Ante esta escena, muchos destacaron el amor de la niña hacia su hermano. A pesar de también estar atrapada, se preocupó en todo momento porque él estuviera en la mejor condición posible.

Sin embargo, esta tan sola es una historia entre miles. Los rescatistas siguen trabajando con todos sus esfuerzos para intentar encontrar y salvar a todas las personas que se encuentran en situaciones similares.

— Mohamad Safa (@mhdksafa) February 7, 2023