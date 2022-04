Despedido presidente de Citgo a menos de un año de su nombramiento

Citgo Petroleum, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos y bajo el control del equipo de Juan Guaidó, despidió a Luis Giusti, presidente de la compañía, menos de un año después de su nombramiento.

Fuentes familiarizadas con el suceso confirmaron al medio de comunicación Bloomberg sobre la destitución de Giusti. Asimismo, precisaron que fue una decisión de la junta directiva de la empresa matriz Citgo Holding.

Las personas, las cuales pidieron no ser identificadas porque la decisión no se ha hecho pública, indicaron que no están claras las razones para la remoción de Giusti. Por su parte, el expresidente de Citgo no ha brindado detalles sobre lo ocurrido.

Sin embargo, parece ser que la medida es una realidad, puesto que la biografía de Giusti en la página web de la empresa ha sido eliminada.

De acuerdo a Bloomberg, los representantes de Citgo no respondieron de inmediato las preguntas sobre el despido de Giusti. Asimismo, también recibieron respuesta por parte de la oficina de Guaidó en Estados Unidos.

GIUSTI LUCHABA CONTRA JUICIOS POR IMPAGOS

Giusti, quien llegó a la Presidencia de Citgo en noviembre, en remplazo de Carlos Jorda, tuvo que hacer frente a la crisis que atraviesa la petrolera. En tal sentido, bajo su liderazgo, la empresa sigue atravesando juicios por el impago de las deudas.

Desde que la oposición tomó control de Citgo en 2019, la empresa ha pasado por varias reorganizaciones de su junta directiva. Por lo tanto, mientras que avanzan las demandas a la compañía, está ha pasado por varios cambios de liderazgo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EEUU EXTENDIÓ EL TIEMPO DE PROTECCIÓN A CITGO

Ante la crisis política venezolana y las complicaciones legales de Citgo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene hasta enero de 2023 una protección sobre la petrolera. De tal forma, los acreedores no podrán ejercer acciones para tomar el control de la compañía.